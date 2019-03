Komornik zajął psa i sprzedał go na eBayu. Skandal w Niemczech

Rodzina z niemieckiego Ahlen miała długi, więc komornik rozpoczął egzekucję. Chciał zabrać wózek inwalidzki, ale gdy okazało się, że nie ma takiej możliwości, to zabrał rodzinie psa. A potem sprzedał go z prywatnego konta na eBayu.

To w ostatnim czasie jeden z najgorętszych tematów za naszą zachodnią granicą, a - jak pisze "die Welt" - mops Edda stał się już "sprawą polityczną". Do akcji wkroczyło nawet niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Pod koniec ubiegłego roku do drzwi zapukał więc komornik w towarzystwie urzędników, by odebrać dlug. Zlicytowany został ekspres do kawy i laptop, w kolejce czekał już wózek inwalidzki, z którego korzysta sparaliżowany właściciel psa. Wózek był jednak wypożyczony, więc komornik szukał kolejnych kosztowności.