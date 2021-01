Koncerty w czasach pandemii. Kule z głośnikami rozwiązują problem

Zabawa jak za dawnych czasów, ale z zabezpieczeniami typowymi dla pandemii. Jak to zrobić? Na przykład "zamknąć" wszystkich uczestników w plastikowych kulach, w których będą mogli swobodnie tańczyć i poruszać się. To żadna technologia przyszłości, zespół z USA stosuje to rozwiązanie.

Tak wyglądały ostatnie koncerty zespołu The Flaming Lips Źródło: YouTube