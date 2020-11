Konfiskata prewencyjna wraca. Zbigniew Ziobro chce zabierać majątki przestępcom

O pracach nad konfiskatą prewencyjną , które na czas kampanii prezydenckiej i wyborów zawieszono, znów zrobiło się głośno przy okazji międzynarodowej telekonferencji "Konfiskata in rem - nowoczesne narzędzie do walki z przestępczością", którą otworzył polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Konfiskata prewencyjna. Wiceminister tłumaczy, jak to ma działać

To nie organy ścigana będą musiały udowodnić winę. To osoba, która posiada majątek, będzie musiała udowodnić, że zapracowała na niego w sposób uczciwy. Jeśli tego nie zrobi, majątek przepadnie. I to bez wyroku sądu.