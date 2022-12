Konfiskata samochodów pijanych kierowców. Andrzej Duda podpisał ustawę

Wielkie zmiany, które budzą kontrowersje

Jakie to zmiany? W ramach reformy m.in. podnoszona jest górna granica kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Nowela wprowadza też nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz kary za przygotowanie do zabójstwa. Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli bez możliwości warunkowego zwolnienia.