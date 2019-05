Koniec kariery Sławomira Nowaka na Ukrainie? Może stracić pracę

Sławomir Nowak jest prezesem państwowej agencji drogowej na Ukrainie. Dotąd cieszył się poparciem prezydenta Petra Poroszenki, ale gabinet przejmuje Wołodymyr Zełenski. Dla Nowaka może to oznaczać koniec kariery u wschodniego sąsiada.

Nowak w 2016 r. przyjął z rąk prezydenta Poroszenki ukraińskie obywatelstwo. Był to warunek konieczny, by mógł zostać prezesem Ukrawtodoru, odpowiednika polskiej GDDKiA. To bardzo opłacalne zajęcie - były szef gabinetu politycznego Donalda Tuska w 2018 r. zarobił 238 tys. zł, co na miesiąc daje ok. 19 tys. zł.