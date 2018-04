Koniec marzeń o tanich mieszkaniach. Program Mieszkanie+ zmienia oblicze

Program będzie działał na zasadach rynkowych - powiedział w czwartek były przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. I przyznał, że nie jest do końca usatysfakcjonowany z metamorfozy z formy, w jakiej będzie realizowana jedna ze sztandarowych obietnic PiS.

Kowalczyk, który obecnie jest ministrem środowiska, był w czwartek gościem Radia Plus. Nie pozostawił złudzeń: - Zamiary dotyczące Mieszkania+ mogłyby się spełnić, jesli włączylibyśmy grunty państwowe jako udział w budownictwie. Zmieniła się filozofia, program będzie funkcjonował na warunkach rynkowych - powiedział.

Z kolei nwestycji Artur Soboń w czwartkowej rozmowie z PAP po raz kolejny przypomniał, że rząd dołoży się do czynszów tym osobom, które najbardziej tego potrzebują. Zapowiadał to już pod koniec marca .

Soboń potwierdził w czwartek, że czynsze nie będą regulowane przez państwo. Zapewnił jednak, że i tak będą one niższe niż te obowiązujące obecnie na rynku. Ma w tym pomóc wprowadzenie specustawy mieszkaniowej. Nowe prawo ma pozwolić na tańsze budowanie, co z kolei ma doprowadzić do obniżenia cen rynkowych. Żadnych gwarancji niższych czynszów państwo jednak nie daje.