Koniec z tanim lataniem. Kryzys klimatyczny odbije się na cenach biletów

Branża lotnicza odczuje nowe regulacje

Sektor lotniczy musi stać się bardziej zrównoważony pod tym względem. Wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami. Z raportu wynika, że linie lotnicze będą musiały płacić więcej za prawa do emisji gazów cieplarnianych, a to spowoduje wzrost cen biletów nie tylko w Holandii, ale we wszystkich krajach UE.