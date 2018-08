Konta bezpłatne tylko z nazwy. Banki oddają pieniądze za niesłusznie pobrane opłaty

Klienci niektórych banków powinni uważniej niż zwykle czytać korespondencję. Może należy się im zwrot nienależnie pobranej opłaty. Pieniądze będą zwracane na wniosek i trzeba się spieszyć z jego złożeniem.

Klienci otrzymują już zwrot nienależnie pobranych prowizji za rachunki, które miały być bezpłatne, ale dzięki kreatywności banków – nie były. Jak to możliwe? Transakcje z końcówki miesiąca banki rozliczały w miesiącu kolejnym i przez to zamiast obiecanego zera klient płacił za używanie karty konkretne pieniądze. UOKiK sprawdził praktyki 18 banków i okazało się, że większość dopuszczała się tego procederu.

Informowaliśmy już, że sześć z nich dobrowolnie zmieniło niejasne praktyki (nie czekając na formalną decyzję UOKiK). Były to: BZ WBK , Eurobank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski , Bank Millennium i Plus Bank.

Klienci Santander Bank Polska (BZ WBK) moga wkładać wnioski przez 3 kolejne miesiące od dnia otrzymania listu z informacją. Trzymiesięczny termin dla klientów PKO BP liczy się od 11 sierpnia. Klienci ING bank Śląskiegomoga składać wnioski do 20 września, a klienci Plus Banku - do 5 sierpnia. Najbardziej muszą się śpieszyć klienci Alior Banku, bo mają czas tylko do końca sierpnia. Klienci Deutsche banku, którzy nie złożyli wniosku, nic już nie odzyskają, gdyż termin upłynął z końcem lipca.