Konta osobiste już nie tylko za darmo. Klienci coraz częściej na nich zarabiają

Profity i rabaty, czyli jak zaoszczędzić na prowadzeniu konta

Bonusami finansowymi warto się zainteresować, ponieważ pozwalają one zarobić nawet kilkaset złotych. Mimo tego to nie one powinny decydować o podjęciu decyzji co do wyboru konkretnego banku. Ważniejsze od profitów są ewentualne opłaty, które może ponieść klient w związku z codziennym użytkowaniem rachunku. Z tego powodu należy się zastanowić, gdzie najłatwiej ich uniknąć. Choć to indywidualna sprawa, istnieją metody, którymi warto się kierować przy wyborze rachunku.