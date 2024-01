Kontrole szamb trwają. Mogą posypać się mandaty

Kontrole obejmują także kary za utrudnianie przeprowadzenia inspekcji, a także sankcje dla właścicieli niepodłączonych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Gminy mają obowiązek uzupełnić ewidencję zbiorników do kwietnia 2024 roku, a pierwsza weryfikacja dostosowania do nowych przepisów będzie miała miejsce do sierpnia 2024 roku.