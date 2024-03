Kontrole w całej Polsce. Sprawdzają cztery rzeczy

Kontrole dotyczące obowiązku rejestracji odbiorników RTV są przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Poczty Polskiej S.A. W ramach struktury tej instytucji, specjalną jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie. Co więcej, na żądanie kontrolowanej osoby, muszą okazać dowód osobisty.