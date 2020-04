Koronawirus a majówka. Grillowanie tylko z domownikami na własnej posesji

Rozpalić grilla można było również w wielu parkach, skwerach czy na bulwarach, w miejscach do tego wyznaczonych. W Warszawie ludzie gromadzili się na wspólnym grillowaniu m.in. na Polu Mokotowskim, w parku Skaryszewskim czy Praskim. W niektórych miejscach, jak Łazienki Królewskie czy Park Ujazdowski, grillowanie było zakazane. A gdy ktoś nie dostosował się do przepisów, musiał zapłacić mandat w wysokości 500 zł.

Jeżeli do samego grillowania dochodzi jeszcze głośna impreza, to możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. A gdy ktoś uprzykrza życie sąsiadom i mimo zakazu organizuje grilla nagminnie, to może zostać pozwany do sądu.