Koronawirus. Klienci dzwonią do hostelu i chcą rezerwować pokoje na kwarantannę

Kwarantanna wciąż kojarzy się niektórym z samowolną izolacją w domu. A skoro tak, to dlaczego nie skorzystać z przyjemniejszych warunków do odseparowania od społeczeństwa?

Z tego założenia wyszła część osób, która dzwoni do Hostelu Areny Żagań by wynająć "pokój na kwarantannę". Część z dzwoniących chce chronić własne zdrowie, dlatego też na kwarantannę do hostelu wysyłają mężów, synów, szwagrów, kuzynów itp.