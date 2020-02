Koronawirus kontra seksbiznes. Prostytutki obniżają stawki

Azjatyckie prostytutki mają problem, zainteresowanie ich usługami znacznie spadło przez epidemię koronowirusa z Chin. Kobiety muszą albo kłamać co do obywatelstwa, albo obniżać stawki nawet o połowę.

Kobieta żali się, że - mimo obniżenia stawek ze 180 do 90 dolarów, czyli z ok. 700 do 350 zł - zainteresowanie jej usługami spadło o połowę od czasu wybuchu epidemii koronawirusa.