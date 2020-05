Koronawirus niespodziewanie odgrzał spór o jednorazówki

Kampania Stowarzyszenia, które rozesłało listy do władz stanowych, jak na razie okazuje się skuteczne. Branża przekonuje, że wycofywanie tworzyw sztucznych jest zbyt pochopne i stanowi "zagrożenie dla konsumentów i pracowników". Autorzy listu - jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl - dodali, że jednorazówki najczęściej od razu trafiają do śmieci, przez co konsumenci minimalizują kontakt z potencjalnym wirusem. W sieci pojawiły się sugestie, że torby materiałowe są "nośnikiem zarazy".

- Narracje te fałszywie łączą starsze badania bakterii na torbach wielokrotnego użytku z nowymi badaniami lub obawami dotyczącymi koronawirusa, aby "udowodnić", że plastikowe torby są najbezpieczniejszym sposobem zapobiegania przenoszeniu koronawirusa. Jest to nie tylko niedokładne, ale jest to szkodliwe odchylenie od ostatnich badań wykazujących, że wirus będzie utrzymywał się na plastiku dłużej niż nad niemal każdym innym badanym materiale - czytamy w stanowisku Ivy Schlegel z Greenpeace USA cytowanym przez portal swiatoze.pl.

Póki co jednak argumenty Stowarzyszenia przekonały kilka stanów. Władze San Francisco, które zakazały plastikowych toreb w 2007 roku, poprosiły swoich mieszkańców, by ci przynajmniej do końca czerwca zrezygnowali z toreb wielokrotnego użytku. Stan Nowy Jork, który podobny zakaz wprowadził w życie w marcu tego roku, jeszcze przez miesiąc nie będzie go egzekwował. Oregon zawiesił stosowanie restrykcyjnych przepisów przeciwko tworzywom sztucznym. W Massachusetts wprowadzono zakaz używania wielorazówek, a Illinois rekomenduje czasową rezygnację z ich stosowania.