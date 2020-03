Koronawirus. Polskie uczelnie wstrzymują wymianę studentów

"Wyjazdy i przyjazdy zagraniczne wstrzymane do odwołania" - podobnie brzmiące komunikaty ogłasza coraz więcej uczelni w Polsce. Wszystko przez szalejącą na świecie epidemię koronawirusa.

"Przypominam także, że od 6 lutego jest zawieszona wymiana z uczelniami w Chińskiej Republice Ludowej. Ponadto wszystkim pracownikom, doktorantom, studentom oraz gościom UAM" - dodaje rektor w liście do studentów. Zachęca ich także m.in. do szczepienia się przeciw grypie, samoobserwacji własnego zdrowia, a także... częstszego mycia rąk.

Decyzję o wstrzymaniu wymiany studentów z częścią państw władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły już kilka dni temu. Uczniowie nie polecą w związku z tym do Chin i Hongkongu, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru, a przede wszystkim do północnych regionów Włoch. Chodzi tutaj o rejon Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilii Romanii, Lacjum.

Choć decyzji o odwołaniu wymiany nie podjął na razie Uniwersytet Warszawski, to jednak "rekomenduje" rezygnację z odwiedzenia m.in. 11 gmin objętych kwarantanną we Włoszech. Władze sugestii występują do wydziałów także z propozycją, aby te zasugerowały swoim partnerom z Półwyspu Apenińskiego, by ci nie przyjeżdżali do Polski.