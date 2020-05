Koronawirus uderza w plantatorów truskawek. Brakuje rąk do zbiorów

O swoich problemach plantatorzy truskawek opowiedzieli reporterom TOK FM. Tłumaczyli, że do ich corocznych problemów, czyli suszy i okresowych przymrozków, doszedł problem braku rąk do pracy. Koronawirus i związane z nim restrykcje sanitarne zatrzymały za wschodnią granicą dziesiątki tysięcy Ukraińców, którzy co roku zbierali owoce w Polsce.