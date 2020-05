Susza w Polsce. Ceny truskawek wysokie jak nigdy, przygotuj portfel na spory wydatek

Klienci mogą nabyć truskawki na rynku hurtowym w Broniszach od początku maja. Jednak, jak wskazuje Polsat News, na razie nie ma ich zbyt wiele. Są również drogie - za krajowe truskawki zapłacimy od 18 do nawet 22 złotych za kilogram. Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że ceny wahają się w granicach 22-27 złotych .

A potem przyszła zima - rekordowo ciepła i sucha. I wszystko wskazuje na to, że tendencja się utrzyma.

Okazuje się jednak, że pogoda nie jest jedynym aspektem, który spędza sen z powiek plantatorów, bowiem zaczyna im brakować rąk do pracy. To efekt trwającej pandemii koronawirusa, która zamknęła granice Polski na pracowników tymczasowych przybywających do Polski zza granicy.