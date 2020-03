Koronawirus uderzył w kluby fitness. Sieć prosi o opłacanie karnetu

"Robimy co w naszej mocy, aby ochronić nasze kluby przed negatywnymi skutkami czasowego zamknięcia. Wszystko po to, żebyście po zakończeniu tej przymusowej przerwy mogli wrócić do swojego klubu i korzystać z naszych usług tak, jak do tej pory" – czytamy w oświadczeniu. "Gorąco zachęcamy Was do tego, abyście pozostawali przy aktywnym karnecie. To ułatwi nam finansowanie bieżących kosztów i powrót do normalnego funkcjonowania, gdy minie okres epidemii. Po ponownym otwarciu klubów skorygujemy dzień Waszych płatności, wydłużając członkostwo o czas braku dostępu do klubu".

Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem użytkowników. Wielu z nich zapewnia o swoim wsparciu i chęci kontynuowania stałej płatności w ramach członkostwa. Może to być ciekawa wskazówka dla innych klubów, pokazująca, że ich członkowie są przywiązani do swoich miejsc.

Czytaj też: Efekt koronawirusa? Wykupiony sprzęt do ćwiczeń i trenerzy bez źródła dochodu