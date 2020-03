Efekt koronawirusa? Wykupiony sprzęt do ćwiczeń i trenerzy bez źródła dochodu

Jednym z efektów ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego są zamknięte siłownie i kluby fitness. Dla osób regularnie z nich korzystających to nie lada kłopot, szczególnie, że aktywność fizyczna sprzyja poprawie odporności. Dla trenerów też jest to kłopot - nie ma ćwiczących, nie ma dochodów .

Rozwiązaniem są ćwiczenia w domu. Przyzwyczajeni do akcesoriów dostępnych na siłowni Polacy, rzucili się na sprzęt do ćwiczeń w swoich czterech ścianach.

- Rzeczywiście od soboty zauważamy zwiększoną sprzedaż na produktach do treningu w domu, głównie do ćwiczeń siłowych. Sprzedają się hantle, gumy oporowe, ale i sprzętu cardio. Powodzeniem cieszą się także trenażery i rowery - poinformował WP Finanse Decathlon.

Ale nie tylko w nim sprzedaż wzrosła. Przeszukując internetowe sklepy w wielu brakuje już akcesoriów w przystępnych cenach. Przykładowo, chcąc kupić hantle na abcfitness.pl dostałam odpowiedź, że również oni notują ogromny skok zainteresowania i nie są w stanie przewidzieć, kiedy dostanę swoje zamówienie. Zakupy zrobiłam w poniedziałek ok. 8 rano i do wtorkowego popołudnia nie dostałam żadnej informacji czy wysłano już sprzęt.

A czy rzeczywiście, aby trenować dalej efektywnie w warunkach domowych potrzeba do tego specjalnego sprzętu? Niekoniecznie, a wśród niektórych z branży budzi to zdziwienie. - Nie rozumiem całego tego szału zakupów, nagle każdy potrzebuje sprzętu do treningu w mieszkaniu. Uspokoję, nie spadnie wam forma przez dwa tygodnie. Nie macie się czego obawiać, a wasi podopieczni też nie zawalą formy na resztę życia. Wszędzie należy zachować rozsądek i postępować tak jak dotychczas, tyle że bez siłowni. - tłumaczy Przemysław Nowak, doświadczony trener i założyciel siłowni Papaj Gym.

Jedyne co pozostaje, to prowadzenie treningów i rozpisywanie planów online, ale jest z zastrzeżeniem, że trzeba mieć założoną działalność gospodarczą. Można też prowadzić treningi "z dowozem". - Słychać w otoczeniu, że starają się dojeżdżać do klientów i prowadzić treningi indywidualne w mieszkaniach. Ale wiadomo to są dodatkowe koszty dla takiego klienta i nie każdy się zdecyduje patrząc na ilość zachorowań w naszym kraju, z obawy o zdrowie. - dodaje właściciel Papaj Gym.