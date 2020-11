Koronawirus uderzył w polskich studentów za granicą. Ponad połowa skarży się na gorszą kondycję

Do tej pory polscy studenci, którzy uczą się na uczelniach w różnych krajach Europy, mogli spotkać się na dorocznej konferencji Poland 2.0 Summit w Londynie. Siłą rzeczy, najnowsza edycja przeniosła się do sieci. Jeszcze przed rozpoczęciem debat uczestnicy zostali poproszeni o to, by wskazali kompetencje, które ich zdaniem są najważniejsze w nowych, koronawirusowych warunkach. 48 proc. badanych odpowiedziało, że to elastyczność i zdolność dostosowania się do nowych okoliczności.