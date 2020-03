Koronawirus w Polsce. Salony kosmetyczne dalej działają, sanepid umywa ręce.

W związku z epidemią koronawirusa coraz więcej salonów kosmetycznych i fryzjerskich zawiesza działalność. Z danych Versum (system dla branży beauty) wynika, że jest to nawet 70 proc. z nich. Nie wynika to z żadnego odgórnego nakazu.

Mimo to wiele z nich już ponad tydzień temu zawiesiło działalność ze zwykłego strachu o zdrowie swoje i klientów. Poza tym wiele osób myślało, że za chwilę podobny zakaz będzie dotyczył i ich. Tak się jednak nie stało. Ludzie z branży bombardują sanepid pytaniami o to, co robić. - Przecież dobrowolnie zamykając się, pozbywamy się środków do życia - mówi Barbara Garolis, właścicielka salonu DecuMed w Gliwicach.