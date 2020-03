Koronawirus w Polsce. Castorama wciąż otwiera sklepy, bo jest "apteką dla domu"

"Kolejki do wejścia tworzą się sporadycznie i tylko w niektórych sklepach. Dlatego ponownie apelujemy do wszystkich naszych klientów o realizację zamówień przez Internet lub telefon" - dodaje.

"Ostatnie tygodnie są sprawdzianem najbardziej wymagających działań prewencyjnych w historii naszej firmy" - oświadcza Castorama, która wprowadziła również zmiany w funkcjonowaniu jej sklepów wielkopowierzchniowych. Deklaruje jednak, że jej punkty handlowe pozostają otwarte. Po to, by umożliwić chętnym zakup produktów niezbędnych do usunięcia awarii w domu, a także do dokończenia remontu, który rozpoczęty został przed stanem zagrożenia epidemicznego.