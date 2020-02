Koronawirus. WHO ustanowiło nową nazwę dla koronawirusa, który stoi za epidemią rozpoczętą w chińskim Wuhan. Zabieg ma na celu uniknięcie stygmatyzowania regionu.

Koronawirus. WHO ustaliło oficjalną nazwę choroby

Oficjalną nazwa została zaprezentowana przez Dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. W uzasadnieniu decyzji tłumaczył on, że wybrana nazwa celowo nie odnosi się do położenia geograficznego, zwierząt, osoby ani grupy ludzi. Ma to na cel uniknięcie "stygmatyzacji". Tym samym koronawirus zyskał nazwę Covid-19.