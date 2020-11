Koronawirus. Wyłudzenia w czasie pandemii. Oszuści podszywają się pod sanepid

- Odebrałem telefon i usłyszałem, że kontaktuje się ze mną sanepid. Chodziło o to, aby sprawdzić, czy kwalifikuję się do pójścia na kwarantannę. Poproszono mnie o podane danych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii dowodu i adresu. Na zakończenie usłyszałem, że w ciągu trzech dni pojawi się u mnie pogotowie – mówi pan Władysław.

Po upływie wyznaczonego czasu, gdy nikt nie przyjechał. Mężczyzna sam zadzwonił do sanepidu, gdzie dowiedział się, że instytucja nie podejmowała wobec niego żadnych działań. Po upływie tygodnia pan Władysław wpadł na pomysł, by profilaktycznie skontaktować się z Krajowym Rejestrem Długów. Wtedy przeżył szok.

- Okazało się, że jeden z banków oraz kilka firm pożyczkowych sprawdzało moje dane w KRD. Nie to było najgorsze. Dowiedziałem się, że zaciągnięto na moje dane pięć pożyczek o łącznej wartości 17 tys. zł. Wszystko to w niespełna dwa tygodnie od rozmowy telefonicznej – wskazuje mężczyzna.

Problem polega na tym, że systemy danych różnych instytucji bywają czasem nieskuteczne i - mówiąc obrazowo - dziurawe. W kwietniu do sieci trafiły poufne informacje na temat kilkuset pacjentów przebywających na kwarantannie w powiecie gnieźnieńskim. W tym samym miesiącu do podobnego incydentu doszło w sklepie internetowym, który gromadził dane klientów od 2007 roku.

Co robić w sytuacji, gdy nasze dane trafią w niepowołane ręce lub ktoś zdąży wziąć na nasze nazwisko pożyczkę? Przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się tymi instytucjami (firmami pożyczkowymi i bankami - red.) i poinformować, że doszło do wyłudzenia danych oraz złożyć zawiadomienie na policję. To zawiadomienie jest często podstawą do wstrzymania ewentualnej egzekucji pobranych kwot.