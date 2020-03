Koronawirus zabrał dzieciom maskotki. Nie mogą przynosić ich do przedszkola

Decyzja o czasowym zamknięciu przedszkoli czy szkół leży w rękach dyrektorów. Odgórnej decyzji nie ma. Placówki same bronią się wszelkimi metodami przed możliwością przywleczenia choroby.

Władze Poznania zdecydowały że od środy, 11 marca, zostaną oficjalnie zamknięte wszystkie szkoły i przedszkola. Podobną decyzję wydał burmistrz Lipna. Zagrożenie koronawirusem wymusiło zamknięcie filii Przedszkola Publicznego nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie. Do czwartku będzie tam prowadzona dezynfekcja.

Placówki oświatowe w całym kraju musiały zapoznać się z wydanymi przez MEN rekomendacjami, jak mają reagować szkoły w przypadku zagrożenia koronawirusem. Zalecają więc częste mycie rąk, uczą dzieci kichania i kaszlenia w zgięcie łokcia oraz uczulają rodziców, aby nie przyprowadzali do przedszkoli i szkół dzieci z jakimikolwiek objawami choroby.

W niektórych przedszkolach, jak choćby w państwowym przedszkolu nr 50 we Wrocławiu, wprowadzono dodatkowe obostrzenia epidemiologiczne. Zabroniono dzieciom przynosić własne maskotki.

"Bardzo prosimy o pozostawienie w domu pluszaków i innych zabawek (do odwołania)" - można przeczytać na tablicy informacyjnej przed salą przedszkolaków. "Dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji i dostosowanie się do naszej prośby".

Jak dowiedzieliśmy się od wicedyrektor przedszkola, to wewnętrzna decyzja placówki obejmująca wszystkie grupy. - To czasowa decyzja podyktowana starannością o ograniczanie możliwości przywleczenia chorób zakaźnych do przedszkola - usłyszeliśmy.