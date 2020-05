Koronawirus zmienił konsumentów. Częściej sięgają po e-zakupy

Polacy zaadaptowali się do nowej pandemicznej rzeczywistości. Widać to na przykładzie handlu. W związku z zamknięciem galerii handlowych i zagrożeniem koronawirusem przenieśli się do sieci. Co piąty z nas odkrył zakupy przez internet w czasie pandemii wynika z badania Accenture i Fashion Biznes.