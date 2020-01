Kosmetyki Gwyneth Paltrow wchodzą do sieciówki. Powstanie też film o jej firmie

To będzie dobry rok dla aktorki Gwyneth Paltrow. Wkrótce produkty jej firmy goop trafią na półki sieci Sephora (choć na razie tylko w Ameryce Północnej), a dodatkowo historię jej przedsięwzięcia udokumentuje Netflix. Zwiastun filmu dokumentalnego pojawił się w sieci.

Jak informuje serwis Next.gazeta, dotychczas produkty firmy goop dostępne były tylko w niewielkich sklepach kosmetycznych oraz sprzedaży online, bo Gwyneth Paltrow zależało na tym, by do klientek docierać w sposób jak najbardziej indywidualny. Wygląda na to, że francuska sieć Sephora musiała zaproponować bardzo dobre warunki współpracy, bo od 28 lutego w wybranych sklepach w Ameryce Północnej będzie można kupić kosmetyki do skóry. Z czasem współpraca ma być rozszerzona na kolejne kategorie produktów.