Kostka masła znowu może kosztować powyżej 7 zł. Znamy powód

Kostka masła ponownie może kosztować powyżej 7 złotych. To ostrzeżenia ekspertów rynku żywności. Powód? Suszy, którą tego lata mieliśmy w Europie.

Jak informuje RMF FM, tegoroczna susza spowodowała, że mamy gorsze niż przed rokiem zbiory zbóż. O kilkanaście procent. Mniej zbóż to mniej paszy dla krów. Tych siłą rzeczy ubywa. A skoro krów jest mniej, to dają one mniej mleka.

Na europejskich giełdach cena masła wzrosła od początku roku o połowę. Dodatkowo zamówienia zwiększają na przykład Chiny.