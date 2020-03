Koszyk Andrzeja Dudy. Dziś prezydent zapłaciłby w Biedronce o 30 proc. więcej

Starając się o fotel prezydenta w 2015 r., Andrzej Duda odwiedził Biedronkę w przygranicznej Milówce. Zapłacił wtedy za zakupy 37 zł. Ile zapłaciłby dzisiaj? Sprawdzili to dziennikarze. Niektóre podwyżki robią wrażenie. Na przykład jaja podrożały o ponad 100 proc.

Przygraniczny dyskont Duda odwiedził w czasie poprzedniej kampanii prezydenckiej. Chciał porównać paragon polskiego sklepu z tymi z marketów na Słowacji - by przekonywać, że przystąpienie Polski do strefy euro może spowodować wzrost cen.

A jak dzisiaj wyglądałby paragon Dudy z polskiego sklepu? Sprawdzili to reporterzy "Faktu" , którzy wybrali się do Milówki. Za zakupy zapłacili 48,12 zł - czyli o ponad 10 zł więcej niż w 2015 r. ówczesny kandydat na prezydenta.

- 5 lat temu Andrzej Duda kupił opakowanie 30 jaj. Nasz reporter przeszukał cały sklep, ale nie znalazł takiego opakowania. Zamiast tego włożył do koszyka największe dostępne opakowanie - 20 jaj ściółkowych, za które zapłacił 10,95 zł. [..] Gdyby jednak chcieć dopełnić liczbę do 30 jaj trzeba by jeszcze kupić 10 zwykłych jajek i dopłacić 5,49 zł - czytamy w "Fakcie".