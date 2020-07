"Koszyk Dudy" w nowej odsłonie. Porównaliśmy prezydenckie ceny z lokalną siecią w najtańszym regionie kraju

Drożyna i ceny poszczególnych produktów to jeden z nośnych tematów niemal każdej kampanii wyborczej. Podczas gdy Rafał Trzaskowski wskazuje na rosnące koszty życia w kraju, coraz wyższe ceny produktów spożywczych, Andrzej Duda przypomina o zmniejszonym VAT na niektóre produkty i co za tym idzie obniżce części cen.

Biedronka to jednak dyskont, który te same ceny oferuje w całej Polsce. Postanowiliśmy porównać ceny z dyskontowego "koszyka Dudy" z podobnymi zakupami w podkarpackiej sieci spożywczej Marmax. Wybraliśmy te same lub możliwie zbliżone produkty, dostosowując ich gramaturę to tych z koszyka. Okazało się, że i tu różnica cen jest jeszcze większa. Nawet starając się wybierać tańsze produkty, jest drożej - o ponad 55 proc., w stosunku do 2015 roku i 25 proc. w porównaniu do dyskontowego koszyka z 2020 roku.