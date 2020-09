Kraków. Alkohol nocą znów bez ograniczeń, miasto zawiesza program

To właśnie ona zachęciła urzędników do takiej decyzji. Ratusz tłumaczy, że do programu "Krakowskie Porozumienie – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży" dołączyli "w zdecydowanej większości lokalni, krakowscy przedsiębiorcy".

Zobacz: Polska gospodarka ucierpiała mniej niż inne. "Reakcja PFR-u była może nawet trochę za duża"

Ich sytuacja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu z powodu kryzysu wywołanego przez SARS-CoV-2. Właśnie po to, by przeciwdziałać jego skutkom, ratusz zdecydował się na czasowe zawieszenie programu.

To oznacza, że ok. 150 sklepów, które dobrowolnie przystąpiły do programu, znów będzie sprzedawać napoje wyskokowe w godzinach nocnych. Wszystko po to, aby nieco "podreperować" obroty.