Kreator landing page’y – wygeneruj nowe leady

Z tego powodu najważniejszym elementem każdego landing page’a jest button określany jako Call To Action (CTA), który służy do nakierowania odbiorcy na wskazaną czynność. Niemniej jednak, aby spełniał on swoją funkcję, strona produktowa powinna być atrakcyjna dla odwiedzającego. Przyciągający, zachęcający wizualnie landing page zapewni sukces i przełoży się na wyższą konwersję. Powstają jednak pytania, jak powinien wyglądać dobry, atrakcyjny landing page? Jak wykreować stronę lądowania i na co zwrócić uwagę?