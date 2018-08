Kredyty hipoteczne a kredyty mieszkaniowe, jakie różnice?

Pomimo tego, że w nomenklaturze wiele osób traktuje zamiennie kredyty hipoteczne i mieszkaniowe, są to jednak dwa odmienne produkty bankowe. Po czym je rozpoznać? Czym się różnią? Co je łączy? Jeśli nie wiesz, czym jest kredyt hipoteczny a czym mieszkaniowy – sprawdź to poniżej.

Produkty bankowe takie jak kredyt mieszkaniowy i kredyt hipoteczny to nie to samo (WP.PL)

Czym jest kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy to kredyt celowy. Co to oznacza? Przede wszystkim istotne jest to, że przeznaczenie takiego kredyt jest z góry narzucone. Co więcej, jest ono znacznie węższe niż w podobnym kredycie – hipotecznym. Więc na jaki cel można go przeznaczyć?

Przede wszystkim ważne jest to, że musi być to cel mieszkaniowy. Banki udzielają tego typu wsparcia finansowego tylko po to, by wypełnić potrzeby związane z zakupem mieszkania lub działki budowlanej, a także zakupem lub budową domu jednorodzinnego. Oczywiście nie wprost. Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony też na domek letniskowy, garaż lub wykup mieszkania zakładowego/komunalnego, przekształcenie lokatorskiego prawa we własnościowe (lokale spółdzielcze).

Wypłata środków przy kredycie mieszkaniowym

Jako, że kredyt mieszkaniowy to kredyt celowy, najczęściej środki pozyskane w ten sposób są od razu przelewane na konto sprzedającego. Może to być właściciel mieszkania, domu, gruntu. Zarówno osoba fizyczna, jak i firma.

Aby doszło do wypłaty środków konieczne jest przedstawienie aktu notarialnego. W przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego, dopuszczany jest przelew środków na konto dewelopera. Jednak musi być z nim zawarta umowa przedwstępna.

W sytuacji budowy domu metodą gospodarczą sprawa się nieco komplikuje. Pieniądze są bowiem wypłacane w transzach na konto kredytobiorcy. Każda kolejna jest przelewana, jeśli odpowiednio się udokumentuje przeznaczenie poprzedniej. Dawniej były to faktury, dzisiaj najczęściej są to zdjęcia z postępu prac.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt hipoteczny?

W przeciwieństwie do kredytu mieszkaniowego hipoteczny ma znacznie szerszy zakres. Można zaciągnąć go nie tylko na zakup mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym, zakup lub budowę domu, ale i na wiele innych celów.

Przede wszystkim kredyt hipoteczny można przeznaczyć również na remont domu lub mieszkania. Dla wielu osób to ważne, bowiem najczęściej lokale tego wymagają, a kredyt hipoteczny ma znacznie niższe oprocentowanie niż gotówkowy.

Co ważne, ze środków pozyskanych w ten sposób można zapłacić za działkę rolną, budynek komercyjny, lokal na wynajem. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego nie pomijają również wydania pieniędzy na prace polegające na dostosowaniu lokalu użytkowego do potrzeb.

Z uwagi na to, że kredyt hipoteczny ma szersze zastosowanie, banki nie mają pewności, czy cel na jaki zostają zaciągnięte będzie zrealizowany. Stąd wyższe oprocentowanie tego typu produktu finansowego niż np. kredytu mieszkaniowego. Oczywiście nie zawsze. Warto jednak uwzględnić to poszukując oferty dla siebie. W związku z tym, że kredyty hipoteczne można porównać np. na hotmoney.pl, najlepiej sprawdzić, jaka opcja jest najkorzystniejsza, zanim wyśle się wniosek.

Czym się różni kredyt hipoteczny od mieszkaniowego?

Tak więc tym, czym się różnią kredyt mieszkaniowy od hipotecznego, jest właśnie cel, na jaki można przeznaczyć środki pozyskane w ten sposób. Pierwszy z produktów bankowych ma znacznie węższe możliwości. Kredyt hipoteczny pozwala na więcej, bo nie tylko na lokal mieszkalny, ale i użytkowy – zarówno zakup, budowę, jak i remont czy modernizację.

Podobieństwa kredytu hipotecznego i mieszkaniowego

Zdecydowanie więcej łączy kredyt hipoteczny i mieszkaniowy. Przede wszystkim pierwszym podobieństwem jest to, że zabezpieczeniem obu zobowiązań jest hipoteka na nieruchomości ustanowiona na rzecz banku. Jest to dla niego zabezpieczenie tak wysokiej pożyczki.

Drugim podobieństwem są zasady przyznawania środków finansowych. Zarówno w kredycie mieszkaniowym, jak i hipotecznym, banki sprawdzają zdolność kredytową kredytobiorcy. Czym ona jest? To czynnik, który pokazuje, czy możliwa będzie spłata zobowiązania. Banki sprawdzają to analizując wysokość miesięcznych dochodów i ich źródło, a także comiesięcznych zobowiązań finansowych.

Kolejną niezbędną składową jest analiza wartości nieruchomości. Bank musi mieć pewność, że w razie niewypłacalności kredytobiorcy, może liczyć na rekompensatę za poniesione straty finansowe. Wówczas przejmuje nieruchomość, organizuje jej licytację, a pozyskane w ten sposób pieniądze są przekazane dla banku na spłatę pozostałego zobowiązania.

W przypadku kredytu mieszkaniowego i hipotecznego konieczne jest też wniesienie wkładu własnego. Powinno być to 20% wartości nieruchomości, jednak różnie z tym bywa. Bardzo często banki udzielają i wyższych kredytów, jednak wymagają wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.