Kryzys szansą na tańszy dom mobilny. Ceny używanych obiektów mogą sporo spaść

Jeśli na działce nie ma dostępu do wody, kanalizacji, gazu i prądu, to dom mobilny trzeba wyposażyć w odpowiednie elementy i urządzenia. Warto rozważyć zakup samowystarczalnego obiektu, który ma innowacyjne instalacje, a także rozbudowane systemy zasilania i zarządzania zużyciem energii. Zapewniają one doskonałe warunki do życia na dziewiczych terenach, niewyposażonych w media. To może być szczególnie istotne w dobie pandemii lub w sytuacjach, w których człowiek zwyczajnie chce "wyłączyć się" z życia codziennego.