Książki to nowy hit Poczty Polskiej. Najlepiej sprzedają się wycinanki, Pawlikowska i pozycje religijne

Poczta Polska coraz więcej zarabia na gazetach i książkach. Najpopularniejsze są kolorowanki, quizy dla dzieci i wycinanki. Ale niewiele mniejszą popularnością cieszą się książki religijne i patriotyczne. Hitem jest też "Kurs pozytywnego myślenia" Beaty Pawlikowskiej.

Quiz przedszkolaka i poradnik Pawlikowskiej. Książkowe hity Poczty

Poczta Polska nie ukrywa, że najlepiej sprzedają się wydawnictwa dla najmłodszych. Wszystkie trzy najpopularniejsze pozycje z 2018 roku są właśnie skierowane do dzieci. Wszystkie trzy zostały też wydane nakładem wydawnictwa Aksjomat. A co się najlepiej sprzedawało, jeśli chodzi o "dorosłe" pozycje?

Co można kupić na poczcie. Partyjna księgarnia? Zobacz wideo:

- W tym roku najlepiej sprzedającą się taką książką jest „Byłem w niebie" Richarda Sigumunda - ujawnia nam Justyna Siwek. Według wydawcy, to historia człowieka, który umarł i po ośmiu godzinach wrócił do życia. - Przez te osiem godzin dane mu było zobaczyć Niebo, spotka Jezusa, aniołów i zbawionych ludzi oraz doświadczyć obecności Boga, co na zawsze zmieniło jego życie - wynika z opisu wydawcy.