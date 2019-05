Kto inwestuje w spółki technologiczne? Fundacja Startup Poland przebadała polskie fundusze

Polskie prywatne fundusze powstają jak grzyby po deszczu. W ubiegłym roku zainwestowały 177 mln euro. Niestety, na ogół wydają niewielkie kwoty na wiele projektów. Dla firm w fazie wzrostu to duży problem – czytamy w "Złotej Księdze" fundacji Startup Poland.

Każdego roku powstają dziesiątki nowych (wzrost o 40 proc. rok do roku). I – jak zaznaczają autorzy "Złotej Księgi o polskim rynku venture capital" – jeśli wierzyć portalowi Crunchbase to w Polsce działa tyle samo prywatnych funduszy, co w Szwecji.