Kto jest tańszy - Lidl czy Biedronka? Polacy zdecydowali

Biedronka w opinii zdecydowanej większości Polaków wygrywa też, jeśli chodzi o bliskość sklepów od domu. 72 proc. osób odpowiedziało, że dyskont marki należącej do Jeronimo Martins jest bliżej ich miejsca zamieszkania. Lidla wskazało tymczasem 17 proc. ankietowanych. Co dziesiąta osoba nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie.