Kto należy do klasy średniej? Oto ile musisz zarabiać

Biorąc pod uwagę te obliczenia, Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył, że w 2019 roku do klasy średniej należały osoby z rodzin, w których EHDI wynosił od 67 do 200 proc. mediany zarobków w danym kraju, czyli około 3827 złotych. Oznaczało to, że do klasy średniej należało od 2564 zł do 5774 zł na osobę. W rezultacie pięć lat temu, 54 proc. Polaków w wieku od 24 do 64 lat było częścią klasy średniej.