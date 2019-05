"Kto nie zna tego smaku...". Leszek Miller fanem mleczka w tubce

Bomba kaloryczna, ale za to jaka dobra. Lata mijają, a mleko gostyńskie nadal jest na półkach sklepowych w całym kraju. Na popularny frykas skusił się nawet były premier, Leszek Miller.

W trakcie pobytu w położonym w Wielkopolsce Gostyniu Leszek Miller nie odmówił sobie spróbowania produktu, który najbardziej rozsławił to miasteczko w kraju. Mowa o zagęszczonym mleku słodzonym – czyli po prostu mleku w tubce.

Ten popularny przysmak to prawdziwa bomba kaloryczna. Nic dziwnego, skoro w 100 gramach produktu jest aż 55 g cukru! W rezultacie tubka (150 g) to zastrzyk aż 100 g to aż 489 kalorii.