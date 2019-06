Kto zajmie się dzieckiem w wakacje, gdy rodzice są w pracy? Na pomoc ruszają sąsiedzi

Koniec roku szkolnego i początek wakacji to wyczekiwany moment dla wielu dzieci. Rodzice jednak zachodzą w głowę, kto zajmie się ich pociechami, gdy oni będą w pracy. Pomocną dłoń wyciągają sąsiedzi, choć nie za symboliczne "dziękuję".



- Od zaraz do końca lipca pon-pt chętnie zaopiekuje się dzieckiem. Mam córkę w wieku 5 lat (...). Także jeśli ktoś z was nie ma co za bardzo zrobić ze swoim maluchem to zapraszam - czytamy w jednym z postów.