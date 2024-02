Kto zapłaci za uszkodzoną oponę przez dziurę w drodze?

Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne są narzędzia. Z Pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 444 44 44 i średnio w 30 minut na miejscu pojawi się pomoc drogowa. Fachowiec od ręki wymieni uszkodzone koło na koło zapasowe znajdujące się w ubezpieczonym pojeździe, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.