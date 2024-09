Ktoś atakuje rolników. Zostawia w polach "złote kolby"

Jak podaje tygodnikrolniczy.pl, zbiory kukurydzy na kiszonkę trwają w całym kraju, niestety co roku dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Nieznani sprawcy umieszczają na roślinach metalowe przedmioty, które mogą zniszczyć noże sieczkarni, a nawet trafić do paszy dla zwierząt. Chodzi o tzw. "złote kolby" – pułapki umieszczane wśród roślin, które mają za zadanie uszkodzić maszyny rolnicze.