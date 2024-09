Sprawdzili, ile kosztują warzywa w markecie. Oto ceny

Z kolei w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. sprowadzono do Polski 38405,831 ton ogórków. Największa ilość tego towaru pochodziła z Hiszpanii – 13 847,18 ton.Drugim co do wielkości dostawcą była Grecja, z której przywieziono 7 685,83 ton. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy z wynikiem 4 980,19 ton.