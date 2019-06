Kumulacja Eurojackpot rozbita. Tym razem wygrał Czech

Ktoś w Czechach miał dziś dobry dzień, a to dzięki głównej wygranej w Eurojackpot. To pierwsza kumulacja rozbita po 10 maja 2019 roku, kiedy to został ustanowiony absolutny rekord wysokości wygranej w historii gier liczbowych w Polsce.

Rekordowa wygrana padła ponad miesiąc temu w Piotrkowie Trybunalskim (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Oto wylosowane 14 czerwca liczby w Eurojackpot: 8, 23, 40, 41, 42 oraz 2, 10. W Polsce tym razem padło wiele wygranych niższych stopni. Główną wygraną odnotowano natomiast w Czechach. Oznacza to, że w kolejny piątek zagramy nawet o 43 000 000 zł.

Przypomnijmy, że rekordowa polska wygrana wyniosła 193 396 500,00 zł i jak już wiemy, została odebrana przez szczęśliwca.

EuroJackpot to największa gra liczbowa w Europie. Została założona w 2012 roku i od tego czasu zdążyła wyłonić kilkudziesięciu lottomilionerów. Obecnie bierze w niej udział 17 różnych krajów. W Eurojackpot możemy grać w Polsce od 9 września.