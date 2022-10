Kup teraz, zapłać później. Auchan i Decathlon z opcją płatności odroczonej

Dziś nie trzeba mieć nawet pieniędzy, by w wielu miejscach nadal móc robić zakupy - o ile oczywiście oddamy kwotę w niedalekiej przyszłości. Umożliwia to opcja płatności odroczonej. Jeśli zapłacimy za zakupy do 30 dni, nie zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami. Taką funkcjonalność wprowadziły m.in. sieci Auchan i Decathlon.