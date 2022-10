Tysiąc złotych kary za złamanie zakazu handlu. Tak sklep chciał obejść restrykcje PiS

Co dalej z zakazem

Na złagodzenie stanowiska rządu PiS w sprawie zakazu nie ma jednak raczej co liczyć. Partia ma konkretny pomysł, co w niedzielę powinni robić Polacy. W sierpniu mówiła o tym wprost minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas rozmowy w telewizji Trwam. - Ten dzień powinno się spędzać z rodziną. To czas dla rodziny, na modlitwę, a nie na spędzanie go w sklepie - przekonywała.