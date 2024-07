Kupiłem koszyk niespodziankę z Carrefoura. Oto co w nim znalazłem

Wydałem ponad 200 zł za produkty warte ponad 600 zł, które do momentu zakupu były szczelnie zakryte czarną folią. Byłem umiarkowanie zadowolony z tego, co znalazłem, choć sama idea kupowania "kota w worku" nawet mi się spodobała. Dlatego teraz zaciekawiony ruszyłem do Carrefoura po nowy koszyk niespodziankę. To kolejna taka akcja tej sieci.