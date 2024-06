Kupiłem tajemniczy wózek z Auchan. Oto co w nim znalazłem

Czy warto? To zależy

Łączna cena przed rabatem to 671,38 zł. Ja zapłaciłem za ten zestaw 228,27 zł. Czy to dobrze wydane pieniądze? Niekoniecznie. Myślę, że żadnego z tych produktów nie kupiłbym oddzielnie. Większość tego, co znalazłem w koszyku, wykorzystam jako prezenty dla dzieci mojej siostry i rodziców. Nie oznacza to, że tego typu akcje nie mają sensu. Mnie do Auchan przyciągnęła ciekawość, ale były osoby, które szukały produktów konkretnego typu.