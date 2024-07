Biedronka zawiesza wyprzedaż po interwencji WP. Namiot wyglądał jak śmietnik

Na bilbordzie przytwierdzonym do placówki handlowej czytamy, "Droga konkurencja ma billboardy. My mamy najniższe ceny!!!". To znak trwającej wojny cenowej pomiędzy Biedronką a Lidlem. Obok postawiono namiot, przy którym walają się mokre kartony pełne produktów. W takich warunkach odbywa się biedronkowa wyprzedaż.